В Брянске оштрафовали «дрифтера»
Нарушителя нашли по записи, опубликованной в интернете
Фото: ОГИБДД по городу Брянску
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В Брянске оштрафовали "дрифтера", который удирал от сотрудников полиции. Нарушителя нашли по записи, которая появилась в интернете.
Водитель "Ауди А8" в районе дома №3 по улице Ульянова дважды нарушил Правила дорожного движения. Автомобилист не остановился по требованию сотрудника полиции, а также не включил поворотники, сообщают в городской Госавтоинспекции.
После расследования 7 декабря 29-летний автомобилиста решили привлечь к административно ответственности.
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