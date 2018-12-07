2018-12-07T15:11:17+03:00
Общество

В Брянске оштрафовали «дрифтера»

Нарушителя нашли по записи, опубликованной в интернете
Мария Дедкова
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Фото: ОГИБДД по городу БрянскуФото: ОГИБДД по городу Брянску
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В Брянске оштрафовали "дрифтера", который удирал от сотрудников полиции. Нарушителя нашли по записи, которая появилась в интернете.

Водитель "Ауди А8" в районе дома №3 по улице Ульянова дважды нарушил Правила дорожного движения. Автомобилист не остановился по требованию сотрудника полиции, а также не включил поворотники, сообщают в городской Госавтоинспекции.

После расследования 7 декабря 29-летний автомобилиста решили привлечь к административно ответственности.

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