Брянские машины во Владивостоке

СЕГОДНЯ 15:02 2018-12-07T15:02:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Официальная делегация из Владивостока после подписания соглашения о сотрудничестве с городом Брянском посетила ЗАО «Брянский арсенал». Во встрече приняли участие исполняющий обязанности Главы города Владивостока Сергей Шерстюк, начальник управления по организации взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления администрации города Владивостока Константин Литвиненко, Глава города Брянска Александр Хлиманков и заместитель председателя Брянского горсовета Лариса Третьякова. С продукцией предприятия гостей познакомил управляющий директор ЗАО «Брянский арсенал» Алексей Вансович.

Участники встречи изучили производственный процесс на конвейере по сборке автогрейдеров, оценили преимущества модельного ряда, посмотрели показательный прокат автогрейдера, выпущенного на предприятии. Алексей Вансович презентовал гостям всю продукцию холдинга RM-TEREX, в состав которого входит ЗАО «Брянский арсенал». Как рассказал и.о. Главы Владивостока Сергей Шерстюк, их муниципалитет уже приобретал технику брянского завода, и она прекрасно зарекомендовала себя в их климатических условиях. Поэтому во Владивостоке рассматривают возможность покупки еще нескольких изделий этого предприятия.

— Владивосток заинтересован в дорожных машинах, которые делают в Брянске, — отметил Глава города Александр Хлиманков. — Ранее владивостокцы уже закупили несколько единиц нашей техники. Сегодня они приехали посмотреть само производство, и не сомневаюсь, что в следующем году наши новые побратимы сделают выбор в пользу продукции Брянского арсенала.

«Брянский арсенал» – единственное предприятие в России, которое производит полный модельный ряд автогрейдеров. Предприятие гордится выпуском грейдеров нового поколения – серии TG. Цикл производства на брянском заводе обеспечивает повышенную надежность, высокую производительность и комфорт выпускаемой продукции.

Новая производственная площадка, открытая при поддержке ведущих инжиниринговых фирм и поставщиков оборудования в 2013 году, оснащена на высоком технологическом уровне и автоматизирована.

На сегодняшний день техника серии TG с брянского завода экспортируется в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».