2018-12-07T15:01:50+03:00
Общество

Служба занятости: в Брянской области стало меньше безработных

В регионе не трудоустроенными числятся еще 4666 человек
Мария Дедкова
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По статистике, на одну вакансию претендует 0,5 человека.По статистике, на одну вакансию претендует 0,5 человека.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На 1 декабря в Брянской области безработными числятся еще 4666 человек. Это на 942 меньше, чем в начале года, сообщает региональная служба по труду и занятости населения.

Вместе с тем, в банке данных вакансий также стало меньше. Сейчас их всего 9816.

Уровень регистрируемой безработицы составил 0,8 процента. По статистике, на одну вакансию претендует 0,5 человека.

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