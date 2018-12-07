Служба занятости: в Брянской области стало меньше безработных
В регионе не трудоустроенными числятся еще 4666 человек
По статистике, на одну вакансию претендует 0,5 человека.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На 1 декабря в Брянской области безработными числятся еще 4666 человек. Это на 942 меньше, чем в начале года, сообщает региональная служба по труду и занятости населения.
Вместе с тем, в банке данных вакансий также стало меньше. Сейчас их всего 9816.
Уровень регистрируемой безработицы составил 0,8 процента. По статистике, на одну вакансию претендует 0,5 человека.
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