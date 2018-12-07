2018-12-07T15:01:50+03:00
Общество

Служба занятости: в Брянской области стало меньше безработных

В регионе не трудоустроенными числятся еще 4666 человек
Мария Дедкова
Поделиться:
По статистике, на одну вакансию претендует 0,5 человека.По статистике, на одну вакансию претендует 0,5 человека.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

На 1 декабря в Брянской области безработными числятся еще 4666 человек. Это на 942 меньше, чем в начале года, сообщает региональная служба по труду и занятости населения.

Вместе с тем, в банке данных вакансий также стало меньше. Сейчас их всего 9816.

Уровень регистрируемой безработицы составил 0,8 процента. По статистике, на одну вакансию претендует 0,5 человека.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24