Служба занятости: в Брянской области стало меньше безработных

7 Дек. 14:42 2018-12-07T15:01:50+03:00

В регионе не трудоустроенными числятся еще 4666 человек

Изменить размер текста: A A

На 1 декабря в Брянской области безработными числятся еще 4666 человек. Это на 942 меньше, чем в начале года, сообщает региональная служба по труду и занятости населения.

Вместе с тем, в банке данных вакансий также стало меньше. Сейчас их всего 9816.

Уровень регистрируемой безработицы составил 0,8 процента. По статистике, на одну вакансию претендует 0,5 человека.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».