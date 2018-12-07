Этой зимой в Брянске будут работать 23 хоккейных корта
Этой зимой в Брянске будут работать 23 хоккейных корта и четыре больших открытых катка. Не готовы принять посетителей только четыре площадки. Но и их зальют в ближайшее время. На самом большом катке города в парке Соловьи сезон открылся еще 1 декабря.
По традиции, катки подготовят почти каждая школы. Их заливают сотрудники образовательных учреждений. Большинство из школьных кортов уже работали, но после потепления растаяли. Их пообещали обновить, говорят в пресс-службе Брянской городской администрации.
Узнать, какой каток ближе к вашему дому, можно тут.
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