На обновление брянских котельных потратят 200 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:51 2018-12-07T13:51:24+03:00

Об этом говорили на заседании профильного комитета в областной Думе

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В Брянской области на модернизацию котельных потратят 200 миллионов рублей. Об этом говорили на заседании комитета областной Думы по промышленности, строительству, предпринимательству и собственности. Работы планируют начать в следующем году.

Так же на заседании директор регионального департамента ТЭК и ЖКХ Олег Андрианов рассказал об итогах реализации программы по капремонту.

Напомним, в этом году в 270 домах отремонтировали крыши, заменили коммуникации и лифты, обновили фасады. На это потратили 785 миллионов рублей, сообщают в правительстве Брянской области.

К слову, в следующем году капремонт планируют провести в 261 доме.

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