На трассе в Жуковском районе столкнулись две легковушки: пострадали четверо

7 Дек. 13:10 2018-12-07T13:10:41+03:00

Всех их госпитализировали

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В Жуковском районе произошло крупное ДТП. Около 17.20 в четверг, 6 декабря, на 159-м километре трассы «Орел-Смоленск» столкнулись два легковых автомобиля.

По предварительной информации, 44-летний водитель за рулем "Опель-Мокка", выезжая со второстепенной дороги, врезался в ВАЗ-21101.

21-летний пассажир отечественной легковушки получил ушибы и ссадины ноги. 30-летний водитель поранил голову, сломал ребра, получил ушибы груди и ноги. Мужчин госпитализировали в Глинищевскую районную больницу.

Еще две пассажира этого же автомобиля получили более серьезные травмы, сообщают в областной Госавтоинспекции.

У 32-летнего мужчины - сочетанная травма, травма головы, сотрясение мозга, переломы ноги и ушибы. У 26-летней девушки - открытая черепно-мозговая травма, перелом лобной кости и сотрясение мозга. Этих пострадавших госпитализировали в Жуковскую районную больницу.

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