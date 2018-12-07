На трассе в Жуковском районе столкнулись две легковушки: пострадали четверо
В Жуковском районе произошло крупное ДТП. Около 17.20 в четверг, 6 декабря, на 159-м километре трассы «Орел-Смоленск» столкнулись два легковых автомобиля.
По предварительной информации, 44-летний водитель за рулем "Опель-Мокка", выезжая со второстепенной дороги, врезался в ВАЗ-21101.
21-летний пассажир отечественной легковушки получил ушибы и ссадины ноги. 30-летний водитель поранил голову, сломал ребра, получил ушибы груди и ноги. Мужчин госпитализировали в Глинищевскую районную больницу.
Еще две пассажира этого же автомобиля получили более серьезные травмы, сообщают в областной Госавтоинспекции.
У 32-летнего мужчины - сочетанная травма, травма головы, сотрясение мозга, переломы ноги и ушибы. У 26-летней девушки - открытая черепно-мозговая травма, перелом лобной кости и сотрясение мозга. Этих пострадавших госпитализировали в Жуковскую районную больницу.
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