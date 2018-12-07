На выходных жители двух районов Брянска останутся без воды

СЕГОДНЯ 12:49 2018-12-07T12:49:25+03:00

Ее не будет с 9.00 до 20.00

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В Брянске 10 и 11 декабря жители двух районов будут без воды.

В субботу с 9.00 до 20.00 ее не будет домах №№23, 31, 33, 33-а, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84 и 86 на улице Димитрова, №№1, 2 и 2-а на переулке Волгоградском, на Володарском рынке и хлебзаводе.

Ограничение связано с подключением театра кукол к сетям водоснабжения, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

В воскресенье с 9.00 до 20.00 воды не будет в домах №№1, 2, 3, 4, 4-а, 5 и 6 на улице Дуки, №№4, 6, 8 и 10 на переулке Фокина.

На части водопровода в Советском районе пройдет ремонт.

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