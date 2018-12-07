2018-12-07T12:32:38+03:00
Общество

В Суражском районе от экс-директора МУПа потребовали вернуть похищенные 390 тысяч рублей

Прокуратура обратилась с иском в суд
Мария Дедкова
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По версии следствия, осужденная за мошенничество руководительница не вернула причиненный бюджету ущерб.По версии следствия, осужденная за мошенничество руководительница не вернула причиненный бюджету ущерб.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Суражском районе от бывшего директора муниципального предприятия требуют вернуть присвоенные деньги. По версии следствия, осужденная руководительница не вернула причиненный бюджету ущерб.

- Два года, с 2013-го по 2015-й, директор предприятия проводила операции с деньгами, поступающими от сданных в аренду торговых помещений, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Часть средств злоумышленница не внесла в кассу. Таким образом бюджету Суражского района был причинен ущерб на сумму 390 тысяч рублей.

Так как деньги осужденная не вернула, прокурор района обратился в суд. Иск пока рассматривают.

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