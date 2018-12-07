В Брянске неизвестный автомобилист сбил пешехода и уехал
В Брянске на улице Красноармейской неизвестный автомобилист сбил 25-летнего мужчину и уехал. Дорожно-транспортное происшествие произошло около шести часов вечера в районе дома №60, сообщают в городской Госавтоинспекции.
По предварительной информации, молодой человек переходил дорогу по "зебре", когда попал под колеса неизвестного нарушителя. В ДТП пешеход получил ушибы ноги. Пострадавший обратился в больницу, где ему оказали медпомощь и отпустили домой.
По факту автоаварии полиция проводит проверку, выясняя причины и обстоятельства случившегося.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».