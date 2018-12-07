В Брянске неизвестный автомобилист сбил пешехода и уехал

7 Дек. 12:01 2018-12-07T12:01:57+03:00

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В Брянске на улице Красноармейской неизвестный автомобилист сбил 25-летнего мужчину и уехал. Дорожно-транспортное происшествие произошло около шести часов вечера в районе дома №60, сообщают в городской Госавтоинспекции.

По предварительной информации, молодой человек переходил дорогу по "зебре", когда попал под колеса неизвестного нарушителя. В ДТП пешеход получил ушибы ноги. Пострадавший обратился в больницу, где ему оказали медпомощь и отпустили домой.

По факту автоаварии полиция проводит проверку, выясняя причины и обстоятельства случившегося.

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