Житель Карачевского района получил два года колонии-поселения за смертельное ДТП
22-летнему жителю Карачевского района дали два года колонии-поселения за смертельное ДТП в деревне Лужецкая.
Около двух часов ночи 5 августа молодой человек пьяным сел за руль и переехал лежавшего на проезжей части 29-летнего мужчину. Пострадавший от полученных травм скончался на месте.
Как рассказывали в УГИБДД по Брянской области, автомобилист тогда с места ДТП уехал. Но виновника автоаварии все же нашли.
Теперь житель Карачева отправится в колонию-поселения. Кроме этого, его лишили водительских прав на два года, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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