2018-12-07T11:51:54+03:00
Общество

Житель Карачевского района получил два года колонии-поселения за смертельное ДТП

Как установили в суде, пьяный автомобилист переехал 29-летнего мужчину
Мария Дедкова
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Приговор пока не вступил в законную силу.Приговор пока не вступил в законную силу.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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22-летнему жителю Карачевского района дали два года колонии-поселения за смертельное ДТП в деревне Лужецкая.

Около двух часов ночи 5 августа молодой человек пьяным сел за руль и переехал лежавшего на проезжей части 29-летнего мужчину. Пострадавший от полученных травм скончался на месте.

Как рассказывали в УГИБДД по Брянской области, автомобилист тогда с места ДТП уехал. Но виновника автоаварии все же нашли.

Теперь житель Карачева отправится в колонию-поселения. Кроме этого, его лишили водительских прав на два года, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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