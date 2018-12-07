2018-12-07T11:09:34+03:00
Происшествия

Ночью у автовокзала в Брянске столкнулись две легковушки

О ДТП на улице Красноармейской рассказали в соцсетях
Мария Дедкова
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Фото: vk.com, Саша ЗубаревФото: vk.com, Саша Зубарев
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Ночью в Брянске у автовокзала произошло серьезное ДТП. На улице Красноармейской около 3.00 7 декабря столкнулись две легковушки: "Митсубиси" и ВАЗ. О случившемся рассказали очевидцы в соцсетях.

От удара машины получили серьезные механические повреждения. Примечательно, что ДТП произошло почти на пустой дороге.

Как пишут пользователи, одного из автомобилистов забрали на скорой.

По факту происшествия полиция проводит проверку. Правоохранители выяснят причины и обстоятельства автоаварии.

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