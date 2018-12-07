Ночью у автовокзала в Брянске столкнулись две легковушки

СЕГОДНЯ 11:07 2018-12-07T11:09:34+03:00

О ДТП на улице Красноармейской рассказали в соцсетях

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Ночью в Брянске у автовокзала произошло серьезное ДТП. На улице Красноармейской около 3.00 7 декабря столкнулись две легковушки: "Митсубиси" и ВАЗ. О случившемся рассказали очевидцы в соцсетях.

От удара машины получили серьезные механические повреждения. Примечательно, что ДТП произошло почти на пустой дороге.

Как пишут пользователи, одного из автомобилистов забрали на скорой.

По факту происшествия полиция проводит проверку. Правоохранители выяснят причины и обстоятельства автоаварии.

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