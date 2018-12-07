Под Брянском дочь заживо сожгла свою престарелую мать
Женщину ждет суд
То, что злоумышленница была пьяной во время преступления, могут расценить как обстоятельство отягчающее ответственность.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Брянском районе 46-летняя женщина пойдет под суд за жестокую расправу над матерью.
По версии следствия, в конце июня женщина, будучи пьяной поссорилась с родственницей, а затем облила ее керосином и подожгла. От полученных травм, как рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области, 87-летняя женщина спустя месяц умерла в больнице.
Уголовное дело жительницы Брянщины передали суд. То, что она была пьяной во время преступления, могут расценить как обстоятельство отягчающее ответственность.
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