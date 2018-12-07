В Брянске ищут свидетелей ДТП на улице Камозина

СЕГОДНЯ 10:35 2018-12-07T10:35:34+03:00

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В Брянске полиция ищет свидетелей ДТП в Бежицком районе.

Около семи часов вечера 29 ноября автомобилист за рулем «Киа-Спортэйдж» у дома № 14а на улице Камозина сбил пенсионерку, сообщает пресс-служба УМВД по Брянской области. 63-летнюю женщину с переломами ребер, костей таза и ушибами головы госпитализировали в больницу.

Очевидцев ДТП, а также тех, кто обладает какой-либо информацией о происшествии, просят обратиться в полицию по адресу: г. Брянск, проспект Московский, д. 61, каб. 6 либо по телефонам 8 (4832) 67-03-61, 67-03-91, 63-11-30.

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