В Брянске ищут свидетелей ДТП на улице Камозина
Водитель иномарки сбил пенсионерку
Очевидцев аварии просят откликнуться.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:
В Брянске полиция ищет свидетелей ДТП в Бежицком районе.
Около семи часов вечера 29 ноября автомобилист за рулем «Киа-Спортэйдж» у дома № 14а на улице Камозина сбил пенсионерку, сообщает пресс-служба УМВД по Брянской области. 63-летнюю женщину с переломами ребер, костей таза и ушибами головы госпитализировали в больницу.
Очевидцев ДТП, а также тех, кто обладает какой-либо информацией о происшествии, просят обратиться в полицию по адресу: г. Брянск, проспект Московский, д. 61, каб. 6 либо по телефонам 8 (4832) 67-03-61, 67-03-91, 63-11-30.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».