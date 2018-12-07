36-летняя жительница Суража отправится в колонию на 10 лет за убийство возлюбленного
Как установили в суде, во время застолья она ударила супруга ножом
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36-летнюю жительницу Суража признали виновной в убийстве возлюбленного. Теперь она отправится в колонию общего режима на 10 лет, сообщают в пресс-службе Следственного управления СК России по Брянской области.
Трагедия произошла в ночь с 1 на 2 июля. Горожанка после застолья поссорилась с 56-летним мужем и ударила его ножом. От полученного ранения мужчина скончался на месте.
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