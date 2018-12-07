Жительнице Брянска продали копченую курицу с иглой внутри
Фотографии покупки горожанка выложила в соцсети
Фото: vk.com, Светлана Комында-Афонина
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В одном из брянских супермаркетов женщине продали копченую курицу с иглой внутри. Фотографии своей покупки горожанка выложила в соцсети.
- Еще один "подарок" из брянских магазинов. В одном из них продают окорочка копченые с иглой от шприца. - написала автор.
Брянцы активно обсуждают найденный "сюрприз". Одни предполагают, что игла осталась после одного из этапов обработки курицы. Другие - советуют горожанке отнести товар в магазин и попросить провести проверку иглы.
Фото: vk.com, Светлана Комында-Афонина
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