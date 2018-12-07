На развитие образования Брянская область получит 927 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 09:51 2018-12-07T09:51:22+03:00

Почти миллиард рублей потратят на строительство школ, детсадов, технопарка и ремонт спортзалов. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Брянская область получит 927 миллионов рублей на строительство школ, детсадов и ремонт спортзалов. Деньги нашему региону выделят в рамках нацпроекта "Образование".

Региональную программу развития этой сферы презентует делегация из Брянской области в Москве. От ее защиты зависит получит ли наш регион дополнительные средства.

Но, как рассказала директор областного департамента образования Татьяна Кулешова, уже точно известно, что в следующем году Брянщина получит почти миллиард рублей. Из них 72 миллиона рублей потратят на создание детского технопарка «Кванториум», 330 миллионов рублей - на строительство детских садов, 473 миллиона рублей - на строительство школ, 23 миллиона рублей на покупку современной техники для образовательных учреждений, 29 миллионов рублей - на ремонт спортивных залов.

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