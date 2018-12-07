На трассе в Унечском районе опрокинулся бензовоз

7 Дек. 09:33 2018-12-07T09:36:40+03:00

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На трассе в Унечском районе произошло ЧП. Около шести часов вечера 6 декабря здесь опрокинулся бензовоз.

Очевидцы случившегося вызвали спасателей.

- На 130-м километре трассы А-240 бензовоз съехал в кювет и опрокинулся, - рассказывают подробности происшествия в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Топливо не разлилось. Пожарно-спасательные подразделения предотвратили возгорание.

Водитель во время ЧП не пострадал.

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