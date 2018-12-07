В Карачеве открыли памятную стелу «Навеки в памяти народной»
На ней выгравировали имена всех командиров Брянского фронта
Фото: пресс-служба правительства Брянской области
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6 декабря в Карачеве открыли памятную стелу «Навеки в памяти народной 1941-1945 годы». На ней мастера выгравировали имена всех командармов Брянского фронта, говорят в пресс-службе правительства Брянской области.
Поздравить местных жителей с открытием стелы приехали областные, районные и городские власти, ветеран Великой Отечественной войны Николай Савин, краеведы школьники и юнармейцы.
Выступавшие в этот день подчеркнули важность памяти о подвиге павших.
Фото: пресс-служба правительства Брянской области
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