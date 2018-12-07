2018-12-07T09:25:20+03:00
Общество

В Карачеве открыли памятную стелу «Навеки в памяти народной»

На ней выгравировали имена всех командиров Брянского фронта
Мария Дедкова
Поделиться:
Фото: пресс-служба правительства Брянской областиФото: пресс-служба правительства Брянской области
Изменить размер текста:

6 декабря в Карачеве открыли памятную стелу «Навеки в памяти народной 1941-1945 годы». На ней мастера выгравировали имена всех командармов Брянского фронта, говорят в пресс-службе правительства Брянской области.

Поздравить местных жителей с открытием стелы приехали областные, районные и городские власти, ветеран Великой Отечественной войны Николай Савин, краеведы школьники и юнармейцы.

Выступавшие в этот день подчеркнули важность памяти о подвиге павших.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области

Фото: пресс-служба правительства Брянской области

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24