Утром на улице Речной в Брянске сгорел автомобиль

7 Дек. 09:06 2018-12-07T09:06:43+03:00

К счастью, в огне никто не пострадал

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В Брянске рано утром 7 декабря сгорел легковой автомобиль. Сообщение о возгорании на улице Речной поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 6.28. В Володарский район немедленно выехали две пожарные машины.

На месте спасатели обнаружили, автомобиль объятый огнем. Пламя тушили всего шесть минут, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области. В огне, к счастью, никто не пострадал. Теперь эксперты выяснят, что стало причиной возгорания машины.

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