В Сеще открыли отремонтированный дом культуры
На работы здесь потратили 1,7 миллиона рублей
Фото: пресс-служба правительства Брянской области
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В поселке Сеща, что в Дубровском районе, открыли обновленный дом культуры. На работы здесь потратили 1,7 миллиона рублей, сообщают в департаменте внутренней политики Брянской области. За эти деньги отремонтировали крышу, сделали потолок ,заменили окна, обновили освещение и обустроили сцену.
На торжественное открытие дома культуры приехали областные и районные власти. Они поздравили жителей поселка. После церемонии на сцене обновленного ДК выступили местные коллективы.
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