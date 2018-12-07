В Сеще открыли отремонтированный дом культуры

СЕГОДНЯ 08:38 2018-12-07T11:19:26+03:00

На работы здесь потратили 1,7 миллиона рублей

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В поселке Сеща, что в Дубровском районе, открыли обновленный дом культуры. На работы здесь потратили 1,7 миллиона рублей, сообщают в департаменте внутренней политики Брянской области. За эти деньги отремонтировали крышу, сделали потолок ,заменили окна, обновили освещение и обустроили сцену.

На торжественное открытие дома культуры приехали областные и районные власти. Они поздравили жителей поселка. После церемонии на сцене обновленного ДК выступили местные коллективы.

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