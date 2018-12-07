2018-12-07T08:53:40+03:00
Общество

В Унечском районе водителей ждут сплошные проверки на дорогах

Автоинспекторы будут следить, чтобы за рулем не было пьяных
Мария Дедкова
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Они пройдут 10 декабря.Они пройдут 10 декабря.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Автомобилистов в Унечском районе ждут сплошные проверки. Они пройдут 10 декабря, сообщает УГИБДД по Брянской области.

Полицейские будут следить за тем, чтобы на дорогах не было пьяных.

В областной Госавтоинспекции напоминают, что все участники дорожного движения равны в правах и обязанностях. Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными, взаимно вежливыми и соблюдать Правила дорожного движения.

Обо всех нарушителях можно сообщить ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть.

Телефон дежурной части: 8(4832) 74-36-84.

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