В Унечском районе водителей ждут сплошные проверки на дорогах
Автоинспекторы будут следить, чтобы за рулем не было пьяных
Они пройдут 10 декабря.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:
Автомобилистов в Унечском районе ждут сплошные проверки. Они пройдут 10 декабря, сообщает УГИБДД по Брянской области.
Полицейские будут следить за тем, чтобы на дорогах не было пьяных.
В областной Госавтоинспекции напоминают, что все участники дорожного движения равны в правах и обязанностях. Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными, взаимно вежливыми и соблюдать Правила дорожного движения.
Обо всех нарушителях можно сообщить ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть.
Телефон дежурной части: 8(4832) 74-36-84.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».