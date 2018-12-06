О нашей военной истории

СЕГОДНЯ 18:39 2018-12-06T18:39:09+03:00

Руководители городов воинской славы Брянска и Владивостока Александр Хлиманков и Сергей Шерстюк посетили мемориальные комплексы «Хацунь» и «Партизанская поляна». Знакомство с нашим городом началось с возложения цветов на площади Воинской славы

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В годы Великой Отечественной войны Владивосток стал портом, заслонившим Советский Союз от флота Японии, союзницы немцев. Город снабжал страну продукцией для фронта, провизией, кадрами. Здесь формировались стрелковые бригады, которые участвовали во всех основных сражениях. Из Владивостока ушло на фронт более 70 тысяч человек. По ленд-лизу из США для нужд фронта через Владивостокский порт было поставлено более 9 миллионов тонн военной техники, оборудования, боеприпасов и гуманитарной помощи. После взятия Берлина для Дальнего востока война не закончилась. Боевые события продолжались до 2 сентября. Туда были стянуты многие войсковые части. Шли ожесточенные бои с союзниками гитлеровской Германии.

Почетного звания «Города воинской славы» Владивосток удостоился в 2010 году. На полгода раньше такое же высокое звание было присвоено нашему городу. Брянщина в годы войны держала мощный удар фашистов. Дважды формировался Брянский фронт, у нас было активное партизанское сопротивление, жители сполна испытали ужасы оккупации.

В программе визита Сергей Шерстюк много времени уделил посещению святых для жителей Брянщины памятных мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны.

Вместе с главой Брянска Александром Хлиманковым он посетил музейный комплекс «Хацунь». Это первый в России мемориал в память об уничтоженных фашистами селах и деревнях. Главе Владивостока рассказали, что 25 октября 1941 года здесь были казнены все жители деревни Хацунь, некоторые с особой жестокостью. Погибли 318 человек, в том числе дети. Это была месть карателей за троих немецких солдат, убитых отступавшими красноармейцами. Хацунь стала одной из первых жертв немецкого геноцида на русской земле. Ее судьбу повторили 12 населенных пунктов Брянской области, а всего за годы оккупации на Брянщине были уничтожены свыше тысячи деревень.

Александр Хлиманков и Сергей Шерстюк возложили цветы к плите с именами погибших мирных жителей на братской могиле.

- Следующие шаги нашей работы - это развитие военно-патриотического воспитания нашей молодежи. То, что мы увидели сегодня, не просто впечатляет, хочется делиться этим, учить наших детей, как уважительно относиться к истории, как показывать ее ключевые эпизоды. У нас тоже много интересных и славных страниц. В это героическое военное время судьбы людей были переплетены. Жители Приморья воевали здесь после разгрома Германии, солдаты из центральной России заканчивали войну на Дальнем Востоке. Мы обязаны это помнить и передавать память детям. Военно-патриотическая деятельность - это очень серьезная работа. С руководством Брянска мы, несомненно, будем сотрудничать в этом направлении, - сказал Сергей Шерстюк.

Руководители городов воинской славы почтили память павших защитников Родины у вечного огня мемориального комплекса «Партизанская поляна». Гостям рассказали, что именно здесь осенью 1941 года произошёл бой партизан отряда Д. Е. Кравцова с фашистами, в схватке партизаны победили. В брянских лесах воевали 139 партизанских отрядов, объединенных в 27 бригад, в которых насчитывалось свыше 60 тысяч бойцов и командиров. На месте партизанской стоянки отряда имени Д.Е. Кравцова 17 сентября 1969 года был открыт Мемориальный комплекс «Партизанская поляна». Музей, который входит в состав комплекса, является самым крупным в России музеем партизанской славы.

- Мы наметили и обсудили возможность сотрудничества в образовании, воспитании детей. Коллег из Владивостока впечатлили мемориальные комплексы на Брянщине. Об этом наши гости будут рассказывать молодежи, обязательно направят к нам своих школьников. Дети узнают, что творилось в тяжёлые, героические годы Великой Отечественной войны. Намечены этапы сотрудничества наших гимназий и лицеев с образовательными учреждениями Владивостока. Нам предлагают направлять детей отдыхать на тихоокеанское побережье. Мы будем рады принять школьников из Владивостока в международном лагере «Радуга». В этом году ребята уже получат приглашения, - сказал глава города Александр Хлиманков.

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