14-летнему брянскому школьнику грозит до пяти лет колонии за кражу телефона и наушников
14-летнему подростку из Новозыбкова грозит тюремный срок за кражу мобильного телфона и наушников.
В полицию с заявлением о краже обратились два горожанина. Ребята рассказали, что во время тренировки по баскетболу у них пропали вещи из раздевалки.
Добычу вора потерпевшие оценили в 21 тысячу рублей.
Предполагаемым преступником оказался еще один юный спортсмен - 14-летний школьник, который уже был на учете у правоохранителей.
- Несовершеннолетний злоумышленник признался в краже и рассказал, что мобильный телефон и наушники на время отдал попользоваться знакомому, - говорят в пресс-службе УМВД По Брянской области. - Парень не хотел вызвать подозрения внезапно появившимися дорогими гаджетами.
На подростка завели уголовное дело по статье«Кража», которая предусматривает до пяти лет колонии.
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