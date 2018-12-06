14-летнему брянскому школьнику грозит до пяти лет колонии за кражу телефона и наушников

6 Дек. 19:57 2018-12-06T19:57:05+03:00

Спортсмен вытащил вещи из чужих сумкок во время тренировки

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14-летнему подростку из Новозыбкова грозит тюремный срок за кражу мобильного телфона и наушников.

В полицию с заявлением о краже обратились два горожанина. Ребята рассказали, что во время тренировки по баскетболу у них пропали вещи из раздевалки.

Добычу вора потерпевшие оценили в 21 тысячу рублей.

Предполагаемым преступником оказался еще один юный спортсмен - 14-летний школьник, который уже был на учете у правоохранителей.

- Несовершеннолетний злоумышленник признался в краже и рассказал, что мобильный телефон и наушники на время отдал попользоваться знакомому, - говорят в пресс-службе УМВД По Брянской области. - Парень не хотел вызвать подозрения внезапно появившимися дорогими гаджетами.

На подростка завели уголовное дело по статье«Кража», которая предусматривает до пяти лет колонии.

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