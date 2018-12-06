Научное сотрудничество Брянска и Владивостока

СЕГОДНЯ 18:32 2018-12-06T18:32:24+03:00

Делегация из Владивостока, приехавшая в наш город для подписания соглашения о сотрудничестве, посетила Брянский государственный технический университет

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Сегодня, 6 декабря, исполняющий обязанности главы города Владивостока Сергей Шерстюк и начальник управления по организации взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления администрации города Владивостока Константин Литвиненко побывали в одном из крупнейших вузов нашего региона - Брянском государственном техническом университете. Вместе с гостями из нового брянского побратима БГТУ посетили глава города Брянска Александр Хлиманков и заместитель председателя Брянского горсовета Лариса Третьякова.

Брянский государственный технический университет был выбран для визита неслучайно. Еще в мае 2015 года между БГТУ и Дальневосточным федеральным университетом, расположенным во Владивостоке, было подписано соглашение о сотрудничестве в области научных исследований. Взаимодействие двух крупных вузов направлено на координацию совместной работы при формировании тематики научных исследований и инновационной деятельности, на повышение профессиональной квалификации преподавателей. Стороны организовывают и проводят встречи, научные обмены студентами и сотрудниками вузов.

Для гостей провели экскурсию по университетскому музею, показали основные вехи развития учебного заведения. Ректор Брянского государственного технического университета Олег Федонин рассказал о системе профессионального образования в Брянске, о структуре, научно-исследовательской деятельности и достижениях БГТУ.

- За почти 90-летнию историю вуз развился в многопрофильный учебно-научный университетский комплекс, - отметил Олег Федонин. - Мы осуществляем деятельность по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного профессионального образования. На протяжении нескольких лет вуз успешно реализует концепцию взаимодействия «Школа-Университет» в Центре молодежного научно-технического творчества.

Продолжилась экскурсия по вузу знакомством с учебно-научной деятельностью. Гостей провели по лабораториям, познакомили с достижениями университета. Одна из площадок - учебный центр БГТУ-АО «Транснефть-Дружба». Центр оборудован уникальными стендами для воспроизведения реального рабочего процесса. Некоторых из существующих в учебном центре лабораторий больше нет нигде.

В университете создана серьезная материальная база для обучения на передовом оборудовании, предоставленном заказчиками. Существуют программы целевого обучения от предприятия «Транснефть-Дружба». Студенты-целевики учатся в университете, проходят практику на предприятии, их резервируют для работы еще до окончания обучения.

- Спектр применения оборудования центра – широчайший. Такой же принцип используется на предприятиях ЖКХ, в Газпроме, - подчеркнул ректор университета Олег Федонин.

Гордость учебного заведения - лаборатория волнового деформационного и комбинированного упрочнения в аддитивных и субтрактивных технологиях. Она была создана в 2016 году на базе БГТУ при финансовой поддержке Фонда перспективных исследований. Подобная лаборатория единственная не только в Брянской области, но и в регионах Центрального федерального округа, за исключением только лишь Москвы.

Как рассказал ректор Олег Федонин, Фонд перспективных исследований поддерживает научные разработки, направленные на повышение обороноспособности и безопасности государства, создание качественно нового производства высокотехнологичной продукции специального и двойного назначения. На базе БГТУ занимаются разработкой новой технологии упрочнения металлов и сплавов с применением волны деформации.

Представители Владивостока высоко оценили достижения и потенциал Брянского государственного технического университета.

- Здесь можно получить необходимый уровень знаний и квалификацию, - прокомментировал Сергей Шерстюк. - К примеру, с такими лабораторными стендами, которые нам сегодня показали, я впервые встречаюсь, хотя сам имею отношение к техническим дисциплинам. Все здесь в комплексе: образовательный процесс, наука, практика, которую студенты проходят непосредственно на предприятиях.

Участники встречи выразили уверенность в укреплении дальнейшего сотрудничества в учебной и научной деятельности между Брянском и Владивостоком.

- Брянск гордится своими преподавателями и учеными. В рамках такого сотрудничества у них появляется больше возможностей развивать свою работу. Студенты же получат важный опыт в общении с дальневосточными коллегами, - отметил глава города Брянска Александр Хлиманков.

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