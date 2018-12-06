Обманувший узницу концлагеря брянский предприниматель вернул деньги за ненужный прибор

СЕГОДНЯ 18:24 2018-12-06T18:24:04+03:00

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В Брянске обманутой узнице концлагерей вернули потраченные на ненужный прибор деньги.

9,9 тысячи рублей предприниматель вернул старушке прямо в зале суда.

Напомним, в прокуратуру Володарского района с заявлением об обмане обратилась 85-летняя горожанка. Бизнесмен продал пенсионерке домовые пожарные извещатели и сигнализатор загазованности, которые не предназначены для установки в домах.

- Продавец ввел покупательницу в заблуждение, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Пенсионерка думала, что при заключении договора купли-продажи общается со специалистом - работником газовой службы. Но предприниматель соврал. Он рассказал пенсионерка о надуманной необходимости устанавливать приборы учета.

Прокурор района обратился в суд с иском о расторжении договора купли-продажи. Суд встал на сторону жительницы Брянска.

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