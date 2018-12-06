2018-12-06T18:24:04+03:00
Общество

Обманувший узницу концлагеря брянский предприниматель вернул деньги за ненужный прибор

За пенсионерку вступились прокуроры
Мария Дедкова
Поделиться:
Предприниматель вернул деньги.Предприниматель вернул деньги.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В Брянске обманутой узнице концлагерей вернули потраченные на ненужный прибор деньги.

9,9 тысячи рублей предприниматель вернул старушке прямо в зале суда.

Напомним, в прокуратуру Володарского района с заявлением об обмане обратилась 85-летняя горожанка. Бизнесмен продал пенсионерке домовые пожарные извещатели и сигнализатор загазованности, которые не предназначены для установки в домах.

- Продавец ввел покупательницу в заблуждение, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Пенсионерка думала, что при заключении договора купли-продажи общается со специалистом - работником газовой службы. Но предприниматель соврал. Он рассказал пенсионерка о надуманной необходимости устанавливать приборы учета.

Прокурор района обратился в суд с иском о расторжении договора купли-продажи. Суд встал на сторону жительницы Брянска.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24