Пяти брянцам, получившим травмы на производстве, вручили ключи от машин
Им уже оказали всю необходимую медицинскую и социальную помощь
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6 декабря в Брянске пяти рабочим, получившим травмы на производстве, вручили ключи от автомобилей.
Эти брянцы, как заверили в правительстве Брянской области, получили всю необходимую медицинскую, социальную и профессиональную помощь, прошли санаторно-курортное лечение.
К слову, на прошлой неделе обладателями новых авто стали еще четыре человека. Всего же в этом году жителям Брянщины выдали 14 машин.
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