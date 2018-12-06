Пяти брянцам, получившим травмы на производстве, вручили ключи от машин

СЕГОДНЯ 18:06 2018-12-06T18:10:05+03:00

Им уже оказали всю необходимую медицинскую и социальную помощь

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6 декабря в Брянске пяти рабочим, получившим травмы на производстве, вручили ключи от автомобилей.

Эти брянцы, как заверили в правительстве Брянской области, получили всю необходимую медицинскую, социальную и профессиональную помощь, прошли санаторно-курортное лечение.

К слову, на прошлой неделе обладателями новых авто стали еще четыре человека. Всего же в этом году жителям Брянщины выдали 14 машин.

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