СЕГОДНЯ 17:43 2018-12-06T17:43:43+03:00

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В четверг, 6 декабря, в Брянске открыли новый диализный центр. В нем есть 20 аппаратов искусственной почки, которые смогут обслуживать в день до 100 пациентов.

В Брянской области заместительную почечную терапию проводят на базе четырех отделений гемодиализа. Два из них находятся в Брянской областной больнице № 1. Еще два отделения работают на базе Брянской городской больницы № 2 и в Клинцах, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Лечение в новом центре можно будет проходить бесплатно. Пациентам нужно будет предоставить паспорт и медполис.

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