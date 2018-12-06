2018-12-06T17:43:43+03:00
Общество

В Брянске открыли новый диализный центр

Здесь смогут оказывать помощь 100 пациентам с заболеванием почек
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба правительства Брянской областиФото: пресс-служба правительства Брянской области
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В четверг, 6 декабря, в Брянске открыли новый диализный центр. В нем есть 20 аппаратов искусственной почки, которые смогут обслуживать в день до 100 пациентов.

В Брянской области заместительную почечную терапию проводят на базе четырех отделений гемодиализа. Два из них находятся в Брянской областной больнице № 1. Еще два отделения работают на базе Брянской городской больницы № 2 и в Клинцах, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Лечение в новом центре можно будет проходить бесплатно. Пациентам нужно будет предоставить паспорт и медполис.

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