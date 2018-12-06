2018-12-06T17:26:44+03:00
Общество

Улицы Брянска от снега расчищают 60 единиц техники

Остановки и тротуары чистят 200 человек
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрацииФото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске на борьбу с утренним снегопадом вышли 60 единиц техники. 24 комбинированных дорожных машины, 12 тракторов, 14 самосвалов, 10 погрузчиков и два лаповых погрузчика чистят улицы и тротуары. 200 человек убирают снег у остановок, сообщает пресс-служба брянской мэрии.

Как сообщили в дорожном управлении города Брянска, дороги начали посыпать пескосоляной смесью. Ее израсходовали 400 кубометров.

Напомним, снегопад прошел и в минувшие выходные. Тогда с улиц вывезли 1000 тонн снега.

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