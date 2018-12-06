На Первомайском мосту в Брянске трудятся усиленные бригады рабочих
В Брянске продолжается ремонт второй очереди Первомайского моста. 6 декабря здесь прошло очередное выездное совещание.
Строители рассказали, что работы идут в интенсивном режиме. Две недели назад подрядчики усилили бригады до 50 человек.
Как сообщают в пресс-службе Брянской горадминистрации, сейчас рабочие сосредоточены на производстве опорных балок и железобетонных «рубашек».
Для застывания бетона строители применяют тепловые пушки, чтобы смесь застывала при нужной температуре.
Кроме этого, бригады вяжут каркасы для «рубашек».
Реконструкция идет в соответствии с графиком, отметили на совещании.
Напомним, завершить работы на объекте должны осенью следующего года.
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