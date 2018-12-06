На Первомайском мосту в Брянске трудятся усиленные бригады рабочих

СЕГОДНЯ 17:13 2018-12-06T17:47:45+03:00

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В Брянске продолжается ремонт второй очереди Первомайского моста. 6 декабря здесь прошло очередное выездное совещание.

Строители рассказали, что работы идут в интенсивном режиме. Две недели назад подрядчики усилили бригады до 50 человек.

Как сообщают в пресс-службе Брянской горадминистрации, сейчас рабочие сосредоточены на производстве опорных балок и железобетонных «рубашек».

Для застывания бетона строители применяют тепловые пушки, чтобы смесь застывала при нужной температуре.

Кроме этого, бригады вяжут каркасы для «рубашек».

Реконструкция идет в соответствии с графиком, отметили на совещании.

Напомним, завершить работы на объекте должны осенью следующего года.

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