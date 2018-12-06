2018-12-06T16:59:37+03:00
Происшествия

В ДТП на улице Литейной в Брянске пострадал автомобилист

35-летнего мужчину осмотрели в больнице и отпустили домой
Мария Дедкова
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В Брянске на улице Литейной произошло ДТП. Около полудня 5 декабря здесь столкнулись две легковушки.

- По предварительной информации, 53-летний водитель ВАЗа-2110 выезжал со двора и врезался в проезжающий ВАЗ-2115, - рассказывают подробности автоаварии в УГИБДД по Брянской области. - 35-летний водитель второй машины получил ушиб колена.

Пострадавшего в больнице осмотрели медики и отпустили домой, назначив лечение.

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