В огромной луже на улице Медведева в Брянске застряла скорая
Вызволять машину из ледяного плена пришлось спецтехнике
Фото: vk.com,Настя Дремова
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На улице Медведева в Брянске машина скорой помощи увязла в огромной луже. О случившемся днем в четверг, 6 декабря, рассказали пользователи в соцсетях.
Водитель скорой на свой страх и риск решил проехать по краю "водоема", но застрял.
На помощь медикам пришла спецтехника. Трактор вытащил машину из воды и льда.
В комментариях пишут, что лужа на улице Медведева появляется периодически. Но засыпать ее не спешат.
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