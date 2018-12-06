В огромной луже на улице Медведева в Брянске застряла скорая

СЕГОДНЯ 16:48 2018-12-06T16:48:17+03:00

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На улице Медведева в Брянске машина скорой помощи увязла в огромной луже. О случившемся днем в четверг, 6 декабря, рассказали пользователи в соцсетях.

Водитель скорой на свой страх и риск решил проехать по краю "водоема", но застрял.

На помощь медикам пришла спецтехника. Трактор вытащил машину из воды и льда.

В комментариях пишут, что лужа на улице Медведева появляется периодически. Но засыпать ее не спешат.

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