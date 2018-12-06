Новым начальником городского управления образования в Брянске стал Иван Потворов

6 Дек. 16:19 2018-12-06T16:19:50+03:00

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Новым начальником управления образования Брянской городской администрации стал Иван Потворов. Соответствующее распоряжение в среду, 5 декабря, подписал мэр Брянска Александр Макаров. До этого Иван Иванович руководил Кокинской средней школой. Еще раньше был директором Дворца имени Гагарина в Брянске и первым заместителем директора департамента образования и науки Брянской области.

Напомним, бывший руководитель городского управления образования Татьяна Гращенкова написала заявление об уходе по собственному желанию 14 ноября. После ее увольнения обязанности руководителя исполняла ее заместитель Ирина Шелкунова.

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