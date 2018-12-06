Украинка попытала въехать в Брянскую область по паспорту знакомой

СЕГОДНЯ 15:54 2018-12-06T15:54:05+03:00

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Гражданка Украины попыталась пересечь границу в Брянской области по чужому паспорту. Нарушительницу задержали пограничники в пункте пропуска «Троебортное» в Севском районе в четверг, 6 декабря.

- Нарушительница рассказала, что потеряла свои документы и для того, чтобы пройти границу решила использовать паспорт знакомой, - рассказывают в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Брянской области. – Женщина планировала устроиться на работу в Москве.

Украинку задержали. Сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела за пересечение границы без разрешающих документов. Санкция по статье предусматривает штраф до 200 тысяч рублей, два года принудительных работ или лишение свободы на тот же срок.

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