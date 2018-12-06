Брянцам предложили поучаствовать в конкурсе на лучший новогодний автотюнинг

6 Дек. 15:35 2018-12-06T15:35:29+03:00

Свою машину можно украсить мишурой, гирляндами или росписью

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Автолюбителям из Фокинского района Брянска предложили поучаствовать в конкурсе на лучший новогодний тюнинг своей машины. Выставка «Чудомобиль» состоится 22 декабря в 13.00 на площади перед ДК железнодорожников. Победителей объявят в трех номинациях: «Лучший новогодний автодизайн», «Карета Снегурочки» и «Сани Деда Мороза». В конкурсе могут участвовать коллективы предприятий или автоклуба. Для них свои номинации - «Самый длинный новогодний автопоезд» и «Новогоднее чудо на колесах».

Свою машину можно украсить мишурой, гирляндами, росписью, цветами или игрушками. Умельцы могут смастерить интересную конструкцию. Главное, говорят в пресс-службе Фокинской районной администрации, чтобы украшение было безопасным для водителя и других участников движения. Приветствуется музыкальное сопровождение проекта.

Заявки на участие можно отправить до 18 декабря в администрацию Фокинского района Брянска.

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