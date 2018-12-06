2018-12-06T15:11:47+03:00
Общество

Брянск и Владивосток подписали соглашение о сотрудничестве

К нам приехал исполняющий обязанности главы дальневосточного города
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.
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Брянск и Владивосток в четверг, 6 декабря, подписали соглашение о сотрудничестве. У нашего города теперь 21 побратим. Брянск стал вторым российским городом после Владикавказа, с которым заключил соглашение Владивосток. В основном они сотрудничают с городами Китая, Кореи, Японии и США.

В Брянск приехал исполняющий обязанности главы дальневосточного города Сергей Шерстюк, сообщают в пресс-службе горсовета. Оказалось, что его предки родом из Стародубского района. Они перебрались в Приморье в 1896 году.

Благодаря сотрудничеству жители двух городов смогут лучше узнать друг друга. Наладить связи в сфере образования, культуры и спорта. Свои выгоды получит и бизнес.

Кстати, во Владивостоке проходит Восточный экономический форум, а в Брянске – Славянский экономический форум. В приморском городе строится дворец единоборств. Такой же объект должен появится и в Брянске.

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