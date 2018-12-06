Брянск и Владивосток - города побратимы

6 Дек. 14:04 2018-12-06T14:04:44+03:00

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Брянску и Владивостоку в 2010 году было присвоено звание «Город воинской славы». Это приграничные региональные центры. Владивосток - город-крепость на Тихом океане, Брянск - форпост юго-западных границ России. На карте Брянщины есть точка, где сходятся границы трех государств. Приморье тоже граничит с двумя государствами, их соседи КНДР и КНР.

- У нас есть города побратимы из дальнего и ближнего зарубежья. Мы очень приветствуем налаживание связей между нашими российскими городами. Две крайние точки нашей необъятной страны Владивосток и Брянск сегодня подписывают соглашение о партнерстве. Для жителей городов это будет одним из поводов лучше узнать друг друга, изучить нашу страну. Мы будем налаживать связи в разных сферах: в образовании, культуре, спорте. Уверен, что бизнес Владивостока и Брянска заинтересуется выгодными проектами. Нам интересен ваш опыт привлечения инвестиций. С огромным удовольствием депутаты проголосовали за то, чтобы это соглашение было заключено, - приветствовал коллегу глава Брянска Александр Хлиманков.

У руководителей двух муниципалитетов немало общих вопросов. Ведется большая работа по реализации федеральных программ, актуальны темы формирования бюджета, ремонта дорог и общественных территорий, поддержки инициативной молодежи, развития промышленности в современных экономических условиях.

Соглашение о сотрудничестве между Владивостоком и Брянском способствует созданию условий для установления и расширения торгово-экономических связей, содействует развитию взаимопоставок продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления и продовольствия. Стороны содействуют расширению деловых контактов между творческими союзами и объединениями, учреждениями культуры, туризма и спорта, деятелями литературы и искусства, а также проведению гастролей творческих коллективов, организации театральных постановок, обмену художественными выставками, развитию туризма между городами.

Подписанный документ касается и многих других вопросов.

- Мы рады тому, что находимся у вас. Подписать соглашение - это наша инициатива и очень взвешенное решение. Мы оценили потенциал Брянска, увидели достаточно интересные для сотрудничества промышленные предприятия. Владивосток динамично развивается. Этому способствует то, что наш президент Владимир Владимирович Путин обращает пристальное внимание на регион. Подписание закона о свободном развитии порта Владивосток стало стимулом к движению вперед, активизировалась работа бизнеса, инвесторов. У нас активно работают территории опережающего развития. Во Владивостоке регулярно проходит Восточный экономический форум. Нам хотелось бы, чтобы Владивосток был комфортным культурным центром. У нас открылась сцена Мариинского театра, строится Дворец единоборств. Во Владивостоке прекрасное море, детские центры. Уверен, что у наших городов появится много интересных проектов в разных сферах. Главное, что у нас есть желание работать вместе, на результат во благо жителей городов и нашей страны, - сказал и.о. главы города Владивостока Сергей Шерстюк. Он также отметил, что в конце XIX века очень много людей из окрестностей Брянска переехали на Дальний восток, осваивали и развивали край. Так и предки Сергея Шерстюка в 1896 году из Стародубского уезда перебрались в Приморье. Руководитель Владивостока гордится, что является потомком переселенцев в пятом поколении с корнями из нашей области.

Брянск становится вторым российским городом, с которым приморская столица подписывает соглашение о сотрудничестве. Такой же документ заключен только с Владикавказом, а большая часть партнеров Владивостока находятся в Корее, Японии, Китае и США. У Брянска Владивосток стал 21-м городом, с которым подписано соглашение о сотрудничестве.

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