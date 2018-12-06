На выходных в Бежице изменится движение общественного транспорта

СЕГОДНЯ 13:30 2018-12-06T13:30:59+03:00

Ограничение движения будет действовать с 23.00 пятницы, 7 декабря, до 6.00 понедельника, 10 декабря. Фото: Евгения ГУСЕВА

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На выходных, 8 и 9 декабря, в Бежицком районе Брянска изменится движение маршрутных такси, автобусов и троллейбусов. Дорогу на улице Ульянова на пересечении с улицей Металлистов перекроют из-за ремонта коллектора. Ограничение движения будет действовать с 23.00 пятницы, 7 декабря, до 6.00 понедельника, 10 декабря.

Маршрутные такси и автобусы будут объезжать ремонт по улице 22-го Съезда КПСС, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Троллейбусы №3 и №11 по выходным и так не ходили.

Изменит свой маршрут только троллейбус №9. Он проследует от Камвольного комбината по улицам 50-й Армии, Литейной, 22-го Съезда КПСС, 3-го Интернационала, Брянской Пролетарской Дивизии, Ульянова, Бежицкой до остановки «10-й микрорайон». Первая машина отправится от конечной в 7.41, последняя – в 20.14. Обратно троллейбус пойдет по Бежицкой, Ульянова до Бежицкого рынка, 3-го Интернационала, 22-го Съезда КПСС, Литейной и 50-й Армии. Первый отправится в 6.59, последний – в 20.00.

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