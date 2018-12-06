2018-12-06T14:47:23+03:00
Общество

В Брянской области нашли живой пропавшую 30-летнюю Юлию Вишневскую

Женщина нуждалась в медицинской помощи
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области нашли живой пропавшую 30-летнюю Юлию Вишневскую. Об этом сообщили волонтеры поисковго отряда днем в четверг, 6 декабря.

Женщина ушла из дома в поселке Комаричи во вторник, 4 декабря. Она нуждалась в медицинской помощи и была дезориентиована. Юлию искали полицейские и добровольцы.

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