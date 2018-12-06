Уроженец Брянска Антон Коротченко стал лучшим волонтером России
Уроженец Брянска Антон Коротченко стал лучшим волонтером России. Почетное звание ему присвоили за проект «Здоровое село». Свою награду он получил из рук президента Владимира Путина. В среду, 5 декабря, отмечали Международный день волонтера. По этому случаю наградили лучших добровольцев нашей страны.
24-летний Антон Коротченко – автор проекта «Здоровое село». Он вместе с другими студентами-медиками и врачами едет в отдаленные села и деревни Брянской, Смоленской и Калужской областей. Благодаря этому проекту местные жители смогли пройти диагностику и получить консультацию узких специалистов.
Антон закончил школу №46 в Брянске. Потом поступил в Смоленский государственный медицинский университет. Сейчас он учится в ординатуре по специальности «Нейрохирургия».
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Уроженец Брянска стал "Волонтером года".Награду Антону Коротченко вручил президент России 5 декабря.