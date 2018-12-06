2018-12-06T13:19:43+03:00
Общество

Уроженец Брянска Антон Коротченко стал лучшим волонтером России

Награду ему вручил президент России Владимир Путин
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
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Уроженец Брянска Антон Коротченко стал лучшим волонтером России. Почетное звание ему присвоили за проект «Здоровое село». Свою награду он получил из рук президента Владимира Путина. В среду, 5 декабря, отмечали Международный день волонтера. По этому случаю наградили лучших добровольцев нашей страны.

24-летний Антон Коротченко – автор проекта «Здоровое село». Он вместе с другими студентами-медиками и врачами едет в отдаленные села и деревни Брянской, Смоленской и Калужской областей. Благодаря этому проекту местные жители смогли пройти диагностику и получить консультацию узких специалистов.

Антон закончил школу №46 в Брянске. Потом поступил в Смоленский государственный медицинский университет. Сейчас он учится в ординатуре по специальности «Нейрохирургия».

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Уроженец Брянска стал "Волонтером года".Награду Антону Коротченко вручил президент России 5 декабря.

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