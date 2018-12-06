Прокуратура: брянцы стали меньше красть
Правоохранители отметили в Брянской области сокращение числа краж.
За 10 месяцев этого года их произошло 4401, в прошлом году - 4600.
- Большинство преступлений зарегистрировали в Бежицком -736, Советском -728, Фокинском - 354 и Володарском -274 районах Брянска, - говорят в пресс-службе прокуратуры по Брянской области. - В общественных местах жители области совершили 1753 преступления, на улицах - 777, на дорогах и трассах - 14.
Как отмечают правоохранители, закон преступают чаще всего безработные, уже судимые или пьяные.
По статистике, больше 40 процентов краж раскрывают.
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