2018-12-06T11:01:18+03:00
Общество

В Сельцовской больнице после трехлетнего перерыва появился рентген

Чтобы сделать снимок, жителям приходилось ездить в Брянск
Марина АНТОНОВА
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На технику потратили 11 миллионов рублей.На технику потратили 11 миллионов рублей.Фото: Алексей ФОКИН
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В Сельцовской больнице наконец-то появился новый рентгенографический аппарат. Три года жители города вынуждены были ездить в Брянск на обследование, сообщает «Сельцовский вестник».

11 миллионов рублей на новую технику, взамен той, что вышла из строя, смогли выделить только после встречи брянского губернатора с жителями Сельцо. Деньги удалось сэкономить на госзакупках другого медицинского оборудования.

Осенью установку доставили в хирургическое отделение больницы. Ее смонтировали, потом проверили, все ли работает. Сейчас пациентам доступны все виды исследований. Рентген можно делать взрослым и детям. Результаты врач получает на пленке или на цифровых носителях.

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