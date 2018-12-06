В Сельцовской больнице после трехлетнего перерыва появился рентген

6 Дек. 11:01 2018-12-06T11:01:18+03:00

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В Сельцовской больнице наконец-то появился новый рентгенографический аппарат. Три года жители города вынуждены были ездить в Брянск на обследование, сообщает «Сельцовский вестник».

11 миллионов рублей на новую технику, взамен той, что вышла из строя, смогли выделить только после встречи брянского губернатора с жителями Сельцо. Деньги удалось сэкономить на госзакупках другого медицинского оборудования.

Осенью установку доставили в хирургическое отделение больницы. Ее смонтировали, потом проверили, все ли работает. Сейчас пациентам доступны все виды исследований. Рентген можно делать взрослым и детям. Результаты врач получает на пленке или на цифровых носителях.

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