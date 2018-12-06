Два иностранца получили по десять лет тюрьмы за продажу героина в Брянске
Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима
Изменить размер текста:
Два гражданина Таджикистана получили по десять с половиной лет колонии строгого режима за продажу героина в Брянске. Приговор вынесли в Володарском районном суде.
- В суде установили, что два иностранца согласились распространять наркотики, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Это предложение они получили он анонимного нанимателя в одном из интернет-мессенджеров.
Оперативники задержали злоумышленников. При себе у них было 70 грамм героина.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».