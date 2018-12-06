СЕГОДНЯ 09:54 2018-12-06T09:54:52+03:00

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20-летнего жителя Навлинского района осудили за уклонение от службы в армии. Молодого человека приговорили к штрафу 10 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

- В суде установили, что начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата по Навлинскому району вручил брянцу повестку под расписку, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – В ней было указано, что он должен явиться в районный отдел комиссариата 3 октября к девяти часам утра.

Но молодой человек, не имея законных причин на это, уклонился от призыва и в комиссариат не пришел.

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