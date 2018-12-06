Брянец получил год колонии за разбойное нападение на свою бабушку

СЕГОДНЯ 09:32 2018-12-06T09:32:47+03:00

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28-летнего жителя деревни Ольгино в Комаричском районе осудили за разбойное нападение на свою бабушку. Мужчина получил год колонии общего режима.

- В суде установили, что 7 августа брянец пришел в дом к бабушке и стал требовать у 79-летней пенсионерки две тысячи рублей, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Она отказалась дать внуку деньги. Тогда тот повалил пожилую женщину на диван и стал душить. Потом ударил бабушку несколько раз кулаком по лицу. К лицу пенсионерки он приложил подушку и продолжил требовать деньги.

Две тысячи бабушка так и не дала. Внуку пришлось уйти ни с чем.

А теперь он отправится в колонию.

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