В ДТП с маршруткой в Брянске пострадали четыре пассажирки

6 Дек. 09:22 2018-12-06T09:23:26+03:00

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В дорожно-транспортном происшествии с маршрутным такси №246 в Брянске травмы получили четыре пассажирки. Пострадавшие женщины обращались к медикам с ушибами.

Автоавария случилась около половины восьмого утра в среду, 5 декабря, возле дома №35 на улице Крахмалева. 25-летний водитель «Пежо Боксер», двигаясь со стороны улицы Костычева в сторону Советской, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Микроавтобус столкнулся с автомобилем «Тойота Камри», который в это время поворачивал налево на улицу Фокина.

Экспертиза показала, что оба водителя были трезвыми, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

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