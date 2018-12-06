Брянцы пожаловались на новый городской маршрут на улицу Флотскую

6 Дек. 09:07 2018-12-06T09:07:11+03:00

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Брянцы пожаловались на новый городской маршрут с конечной на улице Флотской. В понедельник, 3 декабря, должен был заработать автобус №19д по маршруту "Микрорайон Деснаград - поселок Бордовичи. Он выполнял семь рейсов туда и обратно. Но по маршруту автобус проездил лишь два дня. По просьбам местных жителей сократили интервал движения, но укоротили сам маршрут. Теперь она стал кольцевым. Доехать на нем от Флотской можно самое дальнее - до Бежицкого рынка. Интервал между автобусами 35 минут кроме перерыва с 11.00 до 14.00. Единственный на маршруте автобус ходит пока без номера.

Как сообщают в группе "Брянский автобус", расписание будут корректировать в зависимости от потока пассажиров.

Расписание движения:

Микрорайон "Деснаград": 6-20, 6-50, 7-25, 8-00, 8-35, 9-10, 9-45, 10-20, 10-55 до Дружбы, 14-05, 14-40, 15-15, 15-50, 16-25, 17-00, 17-35, 18-10 до Дружбы.

Бежицкий рынок: 6-30, 7-00, 7-39, 8-14, 8-49, 9-24, 9-59, 10-34, 13-44, 14-19, 14-54, 15-29, 16-04, 16-39, 17-14, 17-49.

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