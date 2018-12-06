В Володарском районе Брянска у детского сада пройдут сплошные проверки водителей

СЕГОДНЯ 08:57 2018-12-06T09:08:49+03:00

Автоинспекторы будут ловить тех, кто перевозит маленьких детей без кресел

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В Володарском районе Брянска у детского сада №126 «Счастливый» в пятницу, 7 декабря, пройдут сплошные проверки водителей. Дошкольное учреждение находится в доме №10 на улице Чернышевского. Автоинспекторы будут ловить тех, кто без кресел перевозит маленьких детей в салонах машин. Они будут дежурить с 7.30 до 7.50, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску. И останавливать всех автомобилистов подряд.

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