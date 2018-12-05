Брянцам предложили бороться с рекламой наркотиков на стенах домов

5 Дек. 19:19 2018-12-05T19:19:12+03:00

Для этого нужно написать на электронную почту полиции

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Полицейские предложили брянцам вместе бороться с рекламой наркотиков на стенах домов.

В рамках акции "Народный наркоконтроль" сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков встретились со студентами-волонтерами. Вместе они договорились выявлять и уничтожать надписи на фасадах домов.

Брянцам, которые увидят подобное объявление, нужно сфотографировать его и направить на электронную почту полицейской акции с указанием адреса здания. Сотрудники ЖКХ будут закрашивать противозаконную рекламу, сообщает пресс-служба УМВД по Брянской области.

В полиции напоминают, что за пропаганду или незаконную рекламу наркотиков нарушителям грозит штраф в пять тысяч рублей.

Куда сообщить о рекламе наркотиков:

NarodAntiNarco@yandex.ru

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