Брянцам предложили бороться с рекламой наркотиков на стенах домов
Полицейские предложили брянцам вместе бороться с рекламой наркотиков на стенах домов.
В рамках акции "Народный наркоконтроль" сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков встретились со студентами-волонтерами. Вместе они договорились выявлять и уничтожать надписи на фасадах домов.
Брянцам, которые увидят подобное объявление, нужно сфотографировать его и направить на электронную почту полицейской акции с указанием адреса здания. Сотрудники ЖКХ будут закрашивать противозаконную рекламу, сообщает пресс-служба УМВД по Брянской области.
В полиции напоминают, что за пропаганду или незаконную рекламу наркотиков нарушителям грозит штраф в пять тысяч рублей.
Куда сообщить о рекламе наркотиков:
NarodAntiNarco@yandex.ru
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