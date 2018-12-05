2018-12-05T19:06:46+03:00
Звезды

Представители МИД передали брянскому музею архивные документы о Федоре Тютчеве

Также учреждению культуры подарили комплект книг
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба правительства Брянской областиФото: пресс-служба правительства Брянской области
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5 декабря в брянском селе Овстуг прошли торжества, посвященные 215-летию со дня рождения нашего земляка Федора Тютчева. В дом-музей поэта съехались почитатели его творчества, представители власти и работники культуры.

Сотрудники министерства иностранных дел России, которые также посетили торжества, передали в дар музею архивные документы, связанные с Федором Тютчевым. А библиотеке музея подарили комплект книг, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

В этот день в музее прошел творческий вечер поэта. Звучали фантазии на тютчевские темы и музыкальные произведения на стихи нашего земляка.

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