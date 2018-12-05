Автобусам №21, №16 и маршрутке №31д запретили высаживать пассажиров на остановке "Брянск-2"

СЕГОДНЯ 18:50 2018-12-05T18:50:07+03:00

Изменение в схеме движения связаны с ремонтом проспекта Московского

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В Брянске автобусам №21, №16 и маршрутке №31д запретили останавливаться на остановке "Брянск-2" по нечетной стороне проспекта Московского.

Изменения в схему движения маршрутов внесли из-за ремонта, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

Что касается четной стороны, здесь все останется без изменений.

К слову, остановку для маршрутки №3 перенесли в сторону кинотеатра "Космос".

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