Автобусам №21, №16 и маршрутке №31д запретили высаживать пассажиров на остановке "Брянск-2"
Изменение в схеме движения связаны с ремонтом проспекта Московского
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске автобусам №21, №16 и маршрутке №31д запретили останавливаться на остановке "Брянск-2" по нечетной стороне проспекта Московского.
Изменения в схему движения маршрутов внесли из-за ремонта, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.
Что касается четной стороны, здесь все останется без изменений.
К слову, остановку для маршрутки №3 перенесли в сторону кинотеатра "Космос".
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